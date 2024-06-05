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Dünya

Lavrov: Afrika ülkelerine yardıma hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Yeni sömürgeci etkiden kurtulmak isteyen Afrika ülkelerinin haklı davalarına destek vermeye hazırız.' dedi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 21:45 - Güncelleme:
Lavrov: Afrika ülkelerine yardıma hazırız
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Dışişleri Bakanı Lavrov, Afrika turunun üçüncü ayağı Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı İbrahim Traore tarafından kabul edildi.

Kabul sonrası açıklama yapan Lavrov, Traore ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Traore'nin terörle mücadele konusunda alınan önlemleri anlattığını kaydetti.

Lavrov, ülkesinin Mali, Nijer ve Burkina Faso'dan oluşan Sahel Devletleri İttifakını (AES) desteklediğini belirterek, "Yeni sömürgeci etkiden kurtulmak isteyen Afrika ülkelerinin haklı davalarına destek vermeye hazırız." dedi.

"ASKERİ EĞİTMENLERİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ"

Askeri işbirliği ve teknik konulardaki desteklerini de sürdüreceklerine vurgu yapan Lavrov, bu ülkeye silah göndermeye devam edeceklerini ve askeri eğitmenlerin sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Lavrov ve Traore'nin görüşmesinde madencilik, mesleki eğitim, ticaret, tarım ve sağlık sektörlerindeki işbirliği konuları ele alındı.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Traore tarafından devlet nişanına layık görüldü.

Rusya, Aralık 2023'te, başkent Vagadugu'da 1992'de kapattığı büyükelçiliğini 31 yıl aradan sonra yeniden açmıştı.

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