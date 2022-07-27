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Dünya

Lavrov Etiyopya'da: Savunma alanında ortak projeler geliştireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopya'yla askeri ve ekonomik alanda iş birliği artıracaklarını belirtti.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
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Lavrov, Afrika turunun son ülkesi Etiyopya'da Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında, iki ülkenin askeri alanda kapsamlı bir iş birliği olduğunu söyleyen Lavrov, "Savunma alanında ortak projeler yapmak için kararlı olduğumuzu bugün ortaya koyduk." dedi.

Etiyopya ve Rusya'nın uluslararası ve bölgesel konularda çok fazla ortak gündeme sahip olduğunu dile getiren Lavrov, Etiyopya'da istikrarın korunması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Lavrov, toplantıda, iki ülkenin ekonomik alanda iş birliğini artırması üzerine durduklarını vurguladı.

Ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğine dikkati çeken Lavrov, ABD ve müttefiklerinin bu prensiplere saygı duymayarak çıkarları için başka ülkelerin iç işlerine karıştığını ileri sürdü.

Lavrov, "Etiyopyalı dostlarımız, Ukrayna konusunda ahlaki bir tutum sergiledi." ifadesini kullandı.

Mekonnen de Rusya'ya son 2 yılda ülke içinde yaşanan çatışmada Etiyopya hükümetinin yanında durduğu için teşekkür etti.

Kasım 2020'de Tigray isyancılarıyla başlayan savaşta Batı ülkelerinin hedefi haline gelen Addis Ababa hükümetine, Rusya destek açıklaması vermişti.

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