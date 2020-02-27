Lavrov, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Şeyh ile ''Filistin'' meselesini görüştü

AA 27 Şubat 2020 Perşembe19:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 19:28

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Şeyh ile başkent Moskova'da bir araya geldiği bildirildi.

Filistin meselesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Rus tarafı, Filistin-İsrail meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil kabul görmüş uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözümüne bağlılığını teyit etti." ifadesine yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) siyasi platformundaki Filistin ulusal birliğinin sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesi altında Filistin ve İsrail arasında diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." değerlendirmesinde bulunuldu.