İSTANBUL 18°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1864
  • EURO
    6,7902
  • ALTIN
    328.237
  • BIST100
    110418
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lavrov, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Şeyh ile ''Filistin'' meselesini görüştü
Dünya

Lavrov, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Şeyh ile ''Filistin'' meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ile Filistin meselesini görüştü.

AA27 Şubat 2020 Perşembe19:28 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 19:28

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Şeyh ile başkent Moskova'da bir araya geldiği bildirildi.

Filistin meselesinin ele alındığı aktarılan açıklamada, "Rus tarafı, Filistin-İsrail meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil kabul görmüş uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözümüne bağlılığını teyit etti." ifadesine yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) siyasi platformundaki Filistin ulusal birliğinin sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesi altında Filistin ve İsrail arasında diyaloğun sağlanması gerektiği vurgulandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı: Erdoğan deyince...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık
Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Sayıştay: İnsansız hava araçlarında geri kaldık

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle
Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

Türkiye'den düşman unsurlarını korkutan hamle

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı
İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

İdlib'de kritik gelişme! Ilımlı muhalifler stratejik noktayı aldı

Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil

Müslümanları vahşice katlediyorlar! Bu faşist Modi'nin ilk katliamı değil
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.