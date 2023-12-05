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Dünya

Lavrov: İstikrar ve sürdürülebilir gelişme için Hazar ülkeleri arasındaki etkileşim önemli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hazar ülkeleri arasında etkileşimin artırılması yönünde ek çabaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 'Hazar ülkelerinin ortak çalışmaları, Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeye önemli katkı sağlıyor.' dedi.

AA5 Aralık 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Lavrov: İstikrar ve sürdürülebilir gelişme için Hazar ülkeleri arasındaki etkileşim önemli
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Lavrov, başkent Moskova'da Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

Toplantının önemine işaret eden Lavrov, söz konusu formattaki çalışmaların, bölgesel etkileşimdeki sorunlara çözüm bulmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

Hazar bölgesindeki işbirliğinin yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Lavrov, "Ancak 5 Hazar ülkesi arasındaki etkileşimin artırılması ve uluslararası hukuki temellerinin güçlendirilmesi için ek çabalara ihtiyaç var." diye konuştu.

Lavrov, "Çok kutuplu dünya düzeninin oluşması ve dünyada yeni kalkınma merkezlerinin konumunun güçlendirilmesi bağlamında, Hazar devletleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi önemli. Bu bağlamda Hazar ülkelerinin ortak çalışmaları, Avrasya kıtasında güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir gelişmeye önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Hazar bölgesinde çevre güvenliği, denizin sığlaşması ve biyolojik kaynakların korunmasıyla ilgili sorunların olduğuna dikkati çeken Lavrov, bu sorunların çözülmesi için ortak eylemlerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

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