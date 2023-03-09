Lavrov, Suudi Arabistan'da açıkladı: Anlaşmanın ilk kısmını Türkiye ile yerine getiriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile başkent Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda hem ikili hem de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan Lavrov, iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların yanı sıra uluslararası alanda ortak çıkarların geliştirilmesine ilişkin atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

İki bakan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dünya piyasasındaki gelişmelerin Suudi Arabistan ile yaptıkları iş birliklerine engel olmadığını belirten Lavrov, "Suudi Arabistan'la hem enerji hem de diğer alanlardaki iş birlikleri piyasa dalgalanmalarından etkilenmiyor" dedi. OPEC+ grubu ülkelerinin aldığı kararlara da bağlı olduklarının altını çizen Lavrov, "Bu anlaşmalar bu yılın sonuna kadar yürürlükte olacak ve ardından OPEC+ grubu üyesi ülkeler ile yeni kararlar alınacak" ifadelerini kullandı.

"TAHIL ANLAŞMASININ İLK KISMINI TÜRK MESLEKTAŞLARIMIZLA YERİNE GETİRİYORUZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle dünyada gıda krizine karşı Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da imzalanan ve 18 Mart'ta süresi bitecek tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, "Anlaşmanın ilk kısmı Ukrayna tahılının Ukrayna limanlarından, Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde ihraç edilmesidir. İkinci bölüm ise Rus tahılı ve Rus gübrelerinin ihracatının önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Birinci kısım uygulanıyor. Biz Rusya Federasyonu olarak bu konudaki tüm yükümlülüklerimizi Türk meslektaşlarımızla birlikte yerine getiriyoruz. İkinci kısım ise hiç uygulanmıyor" ifadelerine yer verdi.

Anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda belirsizlik olduğunu ifade eden Lavrov, "Bir anlaşmadan bahsediyorsak bu bir paket anlaşmadır. Paket yarı yarıya uygulanıyorsa yenileme konusu karmaşık hale gelebilir" diye konuştu.

"BM GENEL SEKRETERİ TARAFSIZ OLMALI"



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret düzenleyen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna konusundaki tutumunu eleştiren Lavrov, "BM Genel Sekreteri'nin Ukrayna'nın tek taraflı taleplerini açık bir şekilde imzalamasından dolayı çok üzgünüm, BM şartına göre uluslararası bir bürokratın BM'deki önde gelen idari yetkili olarak tarafsız tutum içinde olması gerekiyor. Bunu bir kez daha başaramadı" şeklinde konuştu.

Lavrov ayrıca Guterres'in, Kuzey Akım Boru Hatları'na gerçekleşen saldırıların aydınlatılması konusunda da tepkisiz kaldığını belirtti. Ukrayna'da devam eden savaşta en çok risk oluşturan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin konuşan Lavrov, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı aylardır destekliyor. Rafael Grossi ile aktif bir iş birliği yaptık. Anlaşmaya yakındık ve bu anlaşmayı destekliyorduk. Ancak bu anlaşma esir takası şartları ve santral çevresinde güvenli bölge oluşturulmasına karşı ön koşullar koyan Kiev rejimi tarafından engellendi" dedi.