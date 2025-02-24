Ankara'ya ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, "Uluslararası gerilimlere rağmen Türkiye ile Rusya her alanda temas halindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sürekli temas halinde. Hem ikili hem de uluslararası konuları müzakere ediyoruz." diye konuştu.

Lavrov, "Boru hatlarının güvenliğini ele aldık." dedi.

Lavrov, "Ukrayna için ABD ile görüşmelerimize devam edeceğiz. Ukrayna savaşının gerekçeleri ortadan kaldırılmalı. Barış için herkesle müzakereye hazırız." ifadelerini kullandı.

Rus bakan Lavrov, "(ABD'yle) Büyükelçilik faaliyetlerini başlatmak için bu hafta kapsamlı istişareler yapılacak. Umarım suni engellerle karşılaşmayız" diye konuştu.

Lavrov, "ABD, Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet oluşturdu, amaç ayrılıkçıları desteklemek" dedi.