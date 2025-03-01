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Dünya

Lavrov ve Macar mevkidaşı Szijjarto TürkAkım'a yönelik saldırı girişimini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde TürkAkım doğal gaz boru hattı altyapısına yönelik saldırı girişimini ele aldı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
Lavrov ve Macar mevkidaşı Szijjarto TürkAkım'a yönelik saldırı girişimini görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Szijjarto arasındaki telefon görüşmesinin, Macaristan tarafının talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Szijjarto, Kiev yönetiminin, TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına yönelik terör saldırı girişimi hakkında değerlendirmelerini duymak istedi. Lavrov, gerekli bilgileri aktardı." ifadelerine yer verildi.

TÜRKAKIM BORU HATTINA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bugün açıklamıştı.

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