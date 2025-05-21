Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Güney Kafkasya bölgesindeki güvenlik durumunu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Ermenistan'a ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir araya geldi.

Lavrov ile Mirzoyan, başkent Erivan'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan ile ilişkilere değinerek "İkili ticaret hacmi geçen yıl 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Rusya, Ermenistan'ın ekonomi alanındaki en büyük ortağı. Ticaret hacminin yüzde 96'sı ulusal para birimlerinde yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan ile güvenlik alanındaki işbirliğine değinen Lavrov, bu yıl Ermenistan'da Rus askeri üssünün kurulmasının 30. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek "Bu üs, Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir unsur." ifadesini kullandı.

Lavrov, Ermenistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünde (KGAÖ) aktif şekilde faaliyet göstermesinden yana olduklarını dile getirdi.

- "GÜNEY KAFKASYA'DAKİ SORUNLAR BÖLGE ÜLKELERİNCE ÇÖZÜLMELİ"

Güney Kafkasya'daki duruma da değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya'daki sorunların bölge ülkeler ve komşu ülkeler tarafından çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bölge dışı ülkelerin, bölgede bulunan ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine karşı çıkmıyoruz. Ancak etkileşimin, bölgede gerginliğe yol açmayacağı ve bölge ülkelerinin çıkarlarının siyasi oyunlar uğruna göz ardı edilmeyeceği anlayışını benimsiyoruz. Dolayısıyla gizlice değil, dürüstçe işbirliği yapmaya hazır olanlara açığız."

Lavrov, Rusya'nın Ermenistan ile Azerbaycan'a barış anlaşmasının sağlanması, ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerinde engellerin kaldırılması ve sınırın belirlenmesi konusunda desteğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı.

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, İran ve Türkiye'nin katılımıyla Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformunun büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Lavrov, daha önce platform kapsamında bakanlar seviyesinde İran ve Türkiye'de toplantıların yapıldığını anımsattı.

Üçüncü toplantının yapılması konusunun istişare edildiğini aktaran Lavrov, sıradaki toplantıların Erivan ve Bakü'de düzenlenmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Tahran ve İstanbul'daki sonuçlarına göre platformun geleceği hakkında olumlu düşüncelere sahibiz. Bu platform, bölgede uzun vadeli barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, ekonomi, ticaret, ulaşım ve kültür alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda önemli unsur ve temel olabilir." değerlendirmesini yaptı.

- "AVRUPA ATLANTİK YAPILARI İTİBARSIZLAŞTI"

Avrasya bölgesindeki duruma da değinen Lavrov, söz konusu bölgedeki güvenlik sisteminin etkin olmadığını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ilkelerine uygun şekilde hareket etmediğini vurguladı.

Lavrov, Avrupa Birliği'nin (AB) de NATO ile anlaşma imzalayarak kendi kendini askerileştirmeye, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da kendi mekanizmalarını yaymaya çalıştığını söyleyerek "Varlığını halihazırda sürdüren söz konusu güvenlik yapıları, güç testinden geçemedi. Avrupa Atlantik yapıları itibarsızlaştı. Bundan dolayı ABD'de hayal karıklığına uğradı." dedi.

- "ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A AİT TOPAKLARI ELE GEÇİRMEK İÇİN RUS SİLAHLARINI KULLANDI"

Lavrov, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda Rus silahlarını kullandığı ve Rusya'nın bu süreçte Ermenistan'a silah sağlamadığı yönündeki iddialara ilişkin, "Ermenistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra Rus silahlarını kullandı. Ermenistan, resmi olarak hak iddia etmediği Azerbaycan'a ait yedi bölgeyi ele geçirmek için de Rus silahlarını kullandı." ifadelerini kullandı.

Ermenistan üst düzey yöneticilerinin Karabağ'ın bağımsızlığını tanımayı hiçbir zaman teklif etmediğini anlatan Lavrov, Rus silahlarının Afrika'da da kullanıldığını söyleyerek "Mozambik'in bayrağında kalaşnikof tüfeği yer alıyor. Birçok ülkede silahlarımız var. Bu, silahların herkesin hedeflerine uygun şekilde kullanıldığı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Rusya ve Ermenistan arasında silah alımıyla ilgili ödemelerde yaşanan sorunları çözdüklerini dile getirdi.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna'nın eliyle Rusya'ya karşı savaştığını belirten Lavrov, "Ukrayna'ya sağlanan silah sayısı yüksek. Bu silahlar modern. Bu durum, yanıt vermemizi gerektiriyor. Bu nedenle Ermeni dostlarımız, tüm yükümlülüklerimizi zamanından yerine getiremediğimizi anlıyor. Ancak bu durumda bile birçok silah sistemi Ermenistan'a sağlanıyor." dedi.

Sergey Lavrov, Ermenistan'ın silah temin etme hakkına sahip olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Ermenistan, kimden silah temin edeceği seçebilir. Eğer Ermeni dostlarımızı Fransız silahlara veya başka bir ülkenin silahına sahip olmak istiyorsa buyursunlar. Biz hiçbir şeyi dayatmayacağız. Ancak ortağımız, Fransa gibi ülkelerden silah temin etmek istiyorsa, şuna dikkat etmesi gerekiyor; Fransa, Rusya'ya karşı düşman kampına liderlik yapıyor. (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve bakanları Rusya'ya nefretini kusuyor ve Rusya'yı Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen tek sorun olarak görüyor."

Fransa'nın Ukrayna'da koşulsuz ateşkesin 30 gün sağlanmasından yana olduğuna dikkati çeken Lavrov, bunun, Ukrayna'nın zaman kazanması, yeniden silahlanması ve savunma pozisyonlarını güçlendirmesi için yapıldığını savundu.

- "AZERBAYCAN'DA ERMENİCE YASAKLI DEĞİL"

"Rusya'nın Ermenistan'ı Ukraynalaştırmaya çalıştığı" yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, Ermenistan'ın Rusya için dost ve müttefik ülke olduğunu, Rus dilinin kullanılmasını yasaklamadığını, Rus vatandaşlarını haklarından yoksun bırakmadığını belirtti.

Lavrov, "Ermenistan'da Azerbaycan dili yasaklı değil. Karabağ dahil Azerbaycan'da Ermenice yasaklı değil ve anayasada yer alıyor. İsrail'de Arapça yasaklı değil. Arap ülkelerinde de İbranice yasaklı değil. Ancak Ukrayna'da Rusça yasaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

- ERMENİSTAN BAKANI: "KGAÖ'DEN MEMNUN DEĞİLİZ"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Rusya ile diyaloğu sürdürdüklerini ve ortaklık formatını değiştirmeyi planlamadıklarını belirterek "Yükümlülüklerimiz ve haklarımız açıkça kağıt üzerinde yazılı, imzalanmış, onaylanmış halde. Hiç kimse bunları iptal etmedi. Diğer yandan, mekanizmaların her zaman tam kapasitede çalışmadığını görüyoruz." dedi.

Bölgedeki güvenlik sisteminin de çalışmadığını belirten Mirzoyan, "Kötü tecrübe yaşadık. Güvenlik sisteminin çalışmadığını gördük. Bu nedenle güvenlik sistemini değiştirmemiz ve modernize etmemiz lazım. Bu süreç devam ediyor." diye konuştu.

Üye olduklarını KGAÖ'den memnun olmadıklarını ve faaliyetlerini dondurduklarını söyleyen Mirzoyan, Azerbaycan ile yakın zamanda barış anlaşmasını imzalayacakları umudunu paylaştı.

