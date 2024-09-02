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Dünya

Lavrov'dan tahıl anlaşması yorumu: Türkiye girişimde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı

Geçtiğimiz bahar aylarında Türkiye'nin gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulunduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Hazırdık. Son dakikada, Ukrayna tarafı ‘Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım' dedi. Bu, yersiz görünse de ‘tamam' dedik' dedi.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Lavrov'dan tahıl anlaşması yorumu: Türkiye girişimde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olması nedeniyle Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde öğrencilere hitap etti. konuşması sırasında 2022 yılında imzalanan ve 1 yıl yürürlükte kalan Karadeniz Tahıl Anlaşmasına değinen Lavrov, 2024 yılının ilkbaharında anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin girişimde bulunduğunu söyledi.

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"ERDOĞAN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI"

Lavrov, "Bu bahar aylarında Türkiye, gıda sevkiyatlarının korunmasına ilişkin anlaşmaların geliştirilmiş formatta yeniden yürürlüğe konulması için girişimlerde bulundu. Hazırdık. Son dakikada, Ukrayna tarafı 'Ticari gemilere dokunulmamasına dair yükümlülüklere ek olarak, nükleer santrallerin güvenliğinin korunması gerektiğine ilişkin bir madde daha koyalım' dedi. Bu, yersiz görünse de 'tamam' dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizi bunun bir sonraki adım olacağına ikna etti, içtendi ve yardımcı olmaya çalıştı" dedi.

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"UKRAYNA TARAFI ÖNERDİ ANCAK MEMNUN OLMADILAR"

Rus tarafının hazır olduğunu ifade eden Rus Bakan Lavrov, "Bunu Ukrayna tarafı önerdi ancak daha sonra bundan da memnun olmadıklarını söylediler. Görünen o ki, Ukrayna tarafı nükleer enerji santrallerini bombalamayı planlamış" ifadelerini kullandı.

TAHIL ANLAŞMASINDA TARAFLAR İSTANBUL'DA ANLAŞMA İMZALADI

Rusya, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından Batılı ülkelerin Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi yerine Batılı ülkeler ulaştığı gerekçesiyle 17 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmadan çekilmişti.

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