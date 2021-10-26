Lavrov'dan tehditlere cevap: Bunların hepsi hayal

26 Ekim 2021 Salı 08:36 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 08:42

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Lavrov, Norveçli mevkidaşı Anniken Huitfeldt ile ortak basın toplantısında, "Sahip olduğumuz anlaşmazlıklar, ideoloji alanından gelen bir şey. Liderin kim olduğu, dünyayı kimin yöneteceği yönündeki açıklamalar, NATO'dan 'dostlarımızdan' duyduğumuz şeyler. Gerçekliğe odaklanmanız gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Rus bakan, "Oysa NATO'nun hayal gücü ancak Rusya'yı çevreleme, Rusya'ya saldırılara hazırlık yapma yönünde çalışıyor. Şu bayanın, neydi adı, Kramp-bilim ne, söylediği gibi, Almanya'nın Rusya'yı nükleer silahla tehdit etmeye hazır olması gerekiyormuş. Bunlar hepsi hayal. Bu hayal ona haz veriyor olabilir, hayranlarını tatmin ediyor olabilir" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO'nun Rusya'ya karşı gerektiğinde silah kullanmaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söylemişti.