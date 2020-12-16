Lavrov'la görüşmeyi reddetmişlerdi... ''Belli ki başka birinin talimatıyla hareket ediyorlar''

AA 16 Aralık 2020 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 08:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Balkan ülkesi Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumundan memnun olduklarını belirterek Sırbistan'ın bu tutumunun bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Lavrov, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rus Bakan, Sırp Lider Vucic ile zengin içerikli bir görüşme yaptıklarını, görüşmede ticaret hacmi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin de ele alındığını aktardı.

İki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda da iş birliği içerisinde olduğunu söyleyen Lavrov, iki ülkeden sağlık uzmanlarının sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Lavrov, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık konusundaki kararlılığından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sırbistan'ın askeri tarafsızlığı Balkanlar'da barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor." dedi.

Kosova meselesine de değinen Rus bakan, Kosova tarafının önceki anlaşmaları açıkça sabote ettiğini savunarak, arabulucu rolü üstlenen Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) tarafsızca bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek ziyareti sırasında Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in kendisiyle görüşmek istememesini de değerlendiren Lavrov, "bu kararı veren siyasilerin bağımsız hareket etmediğini" öne sürdü. Lavrov, "Belli ki başka birinin talimatıyla hareket ediyorlar. Temsil ettikleri seçmenlerin düşüncelerinden ziyade Bosna Hersek'in başka ülkelerle ilişkilerini güçlendirmesini istemeyen dış mihrakların düşüncelerini yansıttıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- VUCİC: "ASKERİ TARAFSIZLIĞIMIZ SÜRECEK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise ülkesinin askeri tarafsızlık tutumunu sürdüreceğini belirterek "Bizler hiçbir askeri oluşuma dahil olmayacağız. Hava ve kara sahalarımızda kendimiz sorumluyuz." diye konuştu.

Lavrov ile enerji, ekonomi, altyapı ve tarım gibi birçok konuyu da ele aldıklarını aktaran Vucic, Rusya'nın desteğiyle hayata geçirilen Balkan Boru Hattı'nın yapım çalışmalarının hızla ilerlediğini söyledi.

Yöneltilen bir soru üzerine ABD'nin Türk Akımı Projesi'ne yaptırım uygulama ihtimalini de değerlendiren Vucic, "birilerinin siyasi çıkarları için pahalı gaz satın almak istemediklerini ve kendi boru hatlarını ay sonuna kadar açmayı planladıklarını" sözlerine ekledi.