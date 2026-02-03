İSTANBUL 6°C / 2°C
3 Şubat 2026 Salı
  Lavrov'un Türkiye ile ilgili sözleri Yunanistan'ı sarstı: Bunu unutmayacağız
Dünya

Lavrov'un Türkiye ile ilgili sözleri Yunanistan'ı sarstı: Bunu unutmayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 1921'de Türkiye'yi askeri ve mali olarak desteklediklerini açıklaması Yunanistan'da siyasi depreme yol açtı. Atina'dan 'Bunu unutmayacağız' çıkışı geldi.

3 Şubat 2026 Salı 09:43
Lavrov'un Türkiye ile ilgili sözleri Yunanistan'ı sarstı: Bunu unutmayacağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ile ilgili sözleri Yunanistan'da deprem etkisi yaptı.

Lavrov'un 1921'de Sovyetler Birliği'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne askeri ve mali destek verdiğini belirtmesi Yunanistan'ın tarihi yarasını yeniden açmaya yetti.

Atina'daki siyasiyeler Lavrov'un açıklamalarına peş peşe tepki gösterirken bunlardan en dikkat çekicisi Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in çıkışı oldu.

Rusya'nın Türkiye'ye verdiği desteğin Anadolu felaketine neden olduğunu söyleyen Georgiadis, "Burada Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'sini tanımakla kalmayıp, ona birçok silah da gönderdiğini resmen kabul ediyor ve hatta bununla övünüyor. Bir yıl sonra, bu silah sevkiyatıyla Anadolu felaketi yaşandı... Teşekkürler, bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

