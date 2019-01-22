Lazikye’de patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Suriye’nin Lazkiye kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
- İHA
Suriye devlet televizyonu Lazkiye kentinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Lazkiye'den ilk kareler
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