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Dünya

Lazkiye'de devrik rejim unsurlarına operasyon: 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Suriye ordusu, Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Lazkiye'de devrik rejim unsurlarına operasyon: 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
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Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Ceble ilçesine bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

  • Suriye ordusu
  • Lazkiye operasyonu
  • Esed rejimi

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