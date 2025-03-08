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Lazkiye'de 'Esed' terörü! Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Onlara altından kalkamayacakları bir karşılık vereceğiz

Suriye'de devrik Esed rejiminin unsurları, Lazkiye'de ordu birliklerine saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Lazkiye'de yaşanan olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrik rejim güçlerinin yaptıklarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak, onlara altından kalkamayacakları bir karşılık vereceklerini ifade etti.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Lazkiye'de 'Esed' terörü! Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Onlara altından kalkamayacakları bir karşılık vereceğiz
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin yayımladığı mesajında, "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi, Şara'nın Lazkiye ilinde yaşanan olaylara ilişkin video mesajını yayımladı.

Mesajında, bazı rejim kalıntılarının bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştığına işaret eden Şara, "Ve işte bugün, Suriye'yi yeniden tanıyorlar, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek ve bir bütün olduğunu görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye'yi korumak herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, dün gece yaşananların böyle bir halkı ve ruhu barındıran ülke için endişeye gerek olmadığını kanıtladığını bildirdi.

Devrik Baas rejimi güçlerine de seslenen Şara, "Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur. Biz şerefimizle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşanlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, devrik rejim güçlerinin yaptıklarının şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak, onlara altından kalkmayacakları bir karşılık vereceklerini bildirdi.

- "DEVRİK REJİM GÜÇLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Şara, şunları kaydetti:

"Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerine, kimsenin aşırı tepki vermesine veya aşırı tepki göstermesine izin vermemelerini özellikle vurguluyorum. Bizi düşmanımızdan ayıran husus, ilkelerimize olan bağlılığımızdır."

Provokasyon yapmayı amaçlayan devrik rejim güçlerinin peşini bırakmayacaklarını, onları mahkemeye çıkaracaklarını vurgulayan Şara, "Size şunu hatırlatırım, Allah, esirin mertebesini yetim ve yoksulun mertebesine eş tutmuştur. 'Onlar, kendi istekleri ne kadar çok olursa olsun, muhtaçlara, yetimlere ve esirlere yedirirler.' (Kur'an-ı Kerim ayeti). Allah, esiri iyilik ve merhamet gösterilecek bir konuma yerleştirmiştir. Bu nedenle esirin aşağılanması veya dövülmesi uygun değildir. Bu Allah'ın emrine ve ardından ülkenin yasalarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

- "DEVLET TOPLUMSAL BARIŞIN GARANTÖRÜ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Şara, silahı sadece devletin elinde toplama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Sahil kesiminde çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan sivillerin korunmasının görevleri olduğuna işaret eden Şara, "Uğradığımız ihanete rağmen devlet toplumsal barışın garantörü olmaya devam edecek. Buna kimsenin dokunmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, çatışma bölgelerindeki tüm askeri birliklerden, yaşanan ihlallerin bir daha yaşanmaması için komutanların talimatlarına uyulmasını istedi.

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