Lazkiye'de Noel kutlamalarına hazırlanan kilise, ışıklı çam ağacı ve süslerle donatıldı.

Noel aksesuarları ve ellerinde enstrümanlarla kilise önünde bir araya gelen izciler, meydanda toplanan halkla kutlama yaptı.

Kutlamalara katılan Suriyeliler, AA muhabirine konuştu.

Herhangi bir dini veya mezhepsel gruba bağlı olmayan Lazkiye Komisyonuna ve Suriyeli izcilere ait bir grubun üyesi olduğunu belirten Riham Nissiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'i kutlamak için meydanlara indiklerini söyledi.

Nissiye, Suriye'nin ülkedeki Baas rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşmasının ardından bu yıl çifte kutlama yaptıklarını sözlerine ekledi.

"BÜTÜN BENLİĞİMİZLE, MEZHEPLERİMİZLE VE FİKİRLERİMİZLE BİR OLMAMIZ LAZIM"

Tişrin Hastanesinde doktor Ali Kdeyme, Hristiyan halkıyla Noel'i kutlamak için meydanda olduklarını söyledi.

"Yeni Suriye'yi inşa etme" hedeflerine işaret eden Kdeyme, "Bu hedefe ulaşmak için Suriye milleti olarak bütün benliğimizle, mezheplerimizle ve fikirlerimizle bir olmamız lazım." dedi.

Kutlama alanında bulunan Faris de "Bizler mezhebe bakmadan ve hiçbir şeyi değiştirmeden buradayız çünkü bizler, bu ülkeyi bu şekilde inşa edeceğiz." diye konuştu.