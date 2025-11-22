İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Lazkiye'deki yangın söndürüldü

Suriye Acil Durum Müdürlüğü ve Afet Yönetimi Sözcüsü Abdulkefi Keyyel, dün akşam Lazkiye kırsalında başlayan orman yangınlarının sivil savunma ve itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Lazkiye'deki yangın söndürüldü
ABONE OL

Keyyel, Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, yangınlar arasında en büyük ve en zorlu olanın Başur bölgesindeki yangın olduğunu belirtti.

Bölgenin sarp yapısı ve rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Keyyel, söndürme çalışmalarının 10 saatten fazla sürdüğünü, yangının ekiplerin yoğun çabasıyla tamamen kontrol altına alındığını ve tüm bölgelerde soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sahadaki durumun eş zamanlı olarak izleneceğini kaydeden Keyyel, yeniden alevlenme riskine karşı bölgenin 48 saat boyunca gözetim altında tutulacağını ve kamu güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.