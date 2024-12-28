Lazzarini isyan etti: Gazze'de bebekler soğuktan donarak ölüyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 449. gününde sürüyor.

"GAZZE'DE BEBEKLER SOĞUKTAN DONARAK ÖLÜYOR"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki Filistinlilerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu battaniye, şilte ve kışlık malzemelerin girişine aylardır onay verilmediğini vurgulayan Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'de acil ateşkes ve kış için ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bölgeye acil olarak ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in 14 aydan beri sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde son 5 günde soğuk nedeniyle biri yetişkin 4'ü bebek, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, 7 aydır Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenleyen Nahal Tugayı'nı kuzeydeki, sıkı kuşatma altında tuttuğu Beyt Hanun beldesine kaydırdığını duyurdu.

İsrail ordusu, Filistinli direniş grupları tarafından Gazze Şeridi'nde kurulan tuzak ve patlayıcıları bölgeye girmeden önce patlatmak için uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü personel taşıyıcıları kullanıyor.

İsrail ordusu, Filistinli direniş grupları tarafından Gazze Şeridi'nde kurulan tuzak ve patlayıcıları bölgeye girmeden önce patlatmak için uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü personel taşıyıcıları kullanıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 48 artarak 45 bin 484'e yükseldi.

İsrail ordusu, iki ayı aşkın süredir sürdürdüğü soykırım ve etnik temizlik savaşı kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasını hava ve topçu bombardımanıyla yıkmaya ve sakinlerini yerinden etmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." dedi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, biri kadın 15 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusu, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu.

Filistin güvenlik güçlerinin bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini zorla tahliye etmesini ve yakmasını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

03:52 İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı. Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail'in saldırısıyla hastanede yangın çıktığına dikkati çekerek, "İsrail ordusu hastaneyi kuşatması sonrasında arşiv bölümünü yaktığında şaşırdık. Sonrasında yangın diğer bölümlere yayıldı." ifadelerini kullandı. Rantisi, "Erkekleri kadınlardan ayırdılar, sonra bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Elbiselerini çıkarmayı reddedenleri dövdüler ve cep telefonlarına el koydular." dedi.

02:21 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kemal Advan Hastanesine yapılan baskının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktığını bildirdi.

01:00 Hamas, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde askeri personel veya savaşçıların bulunduğuna ilişkin iddialarını kesin olarak reddetti.

00:50 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını, bunun sonucunda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli öldü, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.