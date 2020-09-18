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Dünya

Le Figaro: Macron, ülkeyi yönetirken Sarkozy'nin etkisinde kalıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanların atanması ve ülkede yaşanan krizlerin yönetimi konusunda eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin etkisinde kaldığı belirtildi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 13:25 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:26
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Le Figaro gazetesinin özel haberinde, Macron'un Sarkozy ile sıklıkla görüştüğü kaydedildi.

Sarkozy'nin Macron ile görüşmelerine ilişkin, "Tavsiyelerde bulunmuyorum ancak cumhurbaşkanı olsaydım yapacağım şeyleri söylüyorum. Fransa'da krizleri derinleştirecek hiçbir şey yapmayacağım." dediği ifade edildi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ayrıca ülkede toplumsal olaylara neden olan emeklilik reformunun Fransızları memnun etmeyeceği konusunda Macron'u uyardığı belirtildi.

Temmuz ayında yapılan hükümet değişikliği kapsamında Başbakan Jean Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çevre Bakanı Roselyne Bachelot ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bu görevlere Sarkozy'nin etkisiyle atandığı bildirildi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) bir milletvekilinin, "Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy'ye güveniyor. Bu da Sarkozy'yi rahatsız etmiyor. Birbirlerine güveniyorlar." dediği aktarıldı.

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