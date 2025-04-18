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Dünya

Le Pen, Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi

Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edilmesine karar verildi.

AA18 Nisan 2025 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Le Pen, Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi
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Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararı nedeniyle Pas-de-Calais il meclis üyeliğinden men edildi.

Konuya ilişkin Pas-de-Calais Valiliği kararnamesi bu hafta Le Pen'e tebliğ edilirken, Fransız siyasetçinin bu kararı temyiz hakkı bulunuyor.

Lille İdari Mahkemesi, Le Pen'in henüz mahkemeye herhangi bir başvuruda bulunmadığını bildirdi.

Le Pen, 2021'de Pas-de-Calais il meclis üyesi seçilmişti.

- OLAY

Le Pen'in, Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart'ta 5 yıl siyasi yasak getirilmesine; 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

  • Marine Le Pen
  • yolsuzluk
  • Fransa Siyaseti

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