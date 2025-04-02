İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2025 Çarşamba / 4 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9929
  • EURO
    41,1577
  • ALTIN
    3805.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Le Pen yolsuzluğu İmamoğlu ile savundu

AP'yi dolandırmaktan suçlu bulunan ve siyaset yasağı getirilen Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Le Pen, “Adaylığım engellendiğinde Erdoğan'ın şu anda tutuklu rakibini nasıl savunacaklar?” diye sordu.

AKŞAM GAZETESi2 Nisan 2025 Çarşamba 08:13 - Güncelleme:
Le Pen yolsuzluğu İmamoğlu ile savundu
ABONE OL

Avrupa Parlamentosu'na (AP) tahsis edilen fonları usulsüz kullanmaktan 4 yıl hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası alan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, mahkeme kararını siyasi bir karar olarak yorumladı.

Le Pen, yaptığı basın toplantısında, Fransa yönetimini çifte standart uygulamakla suçlarken yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu örneğini verdi. Le Pen, "Yaşananlar tam bir demokrasi skandalı, tam bir utanç, ülkemiz için büyük bir leke. Yarın dünyada kime en ufak bir demokrasi dersi verebileceğiz? Peki Sayın Navalny'i kim, nasıl savunacak? Şu anda tutuklu bulunan Sayın Erdoğan'ın başlıca rakibini (İmamoğlu) nasıl savunacaklar? Romanya'da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl durabiliriz? Kararın amacı, benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. İşte kamu düzeninin bozulduğu yer burası. Ve Fransızlar, RN seçmeni olsunlar veya olmasınlar, bunu kabul etmeyecekler" diye konuştu.

'BU ADLİ BİR KARAR'

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi ile Fransa Yargıtay Başsavcılığı da kararı sorgulayan yorumlara tepki gösterdi. Başsavcı Remy Heitz, Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır" ifadesini kullandı. Konsey ise Fransız yargısının bağımsızlığını sorgulayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Batı'da İmamoğlu-Le Pen ikiyüzlülüğü! Eski Yunan Bakan, riyakarlıklarını yüzlerine vurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.