Le Pen yolsuzluğu İmamoğlu ile savundu

Avrupa Parlamentosu'na (AP) tahsis edilen fonları usulsüz kullanmaktan 4 yıl hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası alan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, mahkeme kararını siyasi bir karar olarak yorumladı.

Le Pen, yaptığı basın toplantısında, Fransa yönetimini çifte standart uygulamakla suçlarken yolsuzluktan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu örneğini verdi. Le Pen, "Yaşananlar tam bir demokrasi skandalı, tam bir utanç, ülkemiz için büyük bir leke. Yarın dünyada kime en ufak bir demokrasi dersi verebileceğiz? Peki Sayın Navalny'i kim, nasıl savunacak? Şu anda tutuklu bulunan Sayın Erdoğan'ın başlıca rakibini (İmamoğlu) nasıl savunacaklar? Romanya'da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl durabiliriz? Kararın amacı, benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. İşte kamu düzeninin bozulduğu yer burası. Ve Fransızlar, RN seçmeni olsunlar veya olmasınlar, bunu kabul etmeyecekler" diye konuştu.

'BU ADLİ BİR KARAR'

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyi ile Fransa Yargıtay Başsavcılığı da kararı sorgulayan yorumlara tepki gösterdi. Başsavcı Remy Heitz, Le Pen hakkındaki kararının "siyasi" olmadığına işaret ederek, "Bu, 3 bağımsız ve tarafsız yargıcın verdiği adli bir karardır" ifadesini kullandı. Konsey ise Fransız yargısının bağımsızlığını sorgulayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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