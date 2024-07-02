Resmen duyuruldu: Le Pen'e engel olmak için adaylıktan çekildiler!

Fransa'da 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci tur seçimi öncesi aşırı sağcı lider Le Pen'in kazanmasını engellemek isteyen merkez ve sol partilerden 200'den fazla aday, çekilme kararı aldı. Fransız medyası, merkez ve sol patilerin, Le Pen'in 577 koltuk bulunan Fransız Parlamentosu'nda çoğunluk kabul edilen 289 koltuğu almasını engellemek için bu kararı aldığını duyurdu.

Ayrıca haberde, çekilen adayların ilk turda yüzde 12,5 oy oranına sahip ya da bu oranı aşan adaylar olduğu ifade edildi. Seçim kurallarına göre adayların ikinci turda yarışabilmeleri için en az yüzde 12,5 oy alması gerekiyor.

AYNI TAKTİK İŞE YARAYACAK MI?

Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen'i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen'e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.