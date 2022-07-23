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Dünya

Lebreton: Macron değil Erdoğan... Türkiye, Fransa'dan daha güçlü

Avrupa Parlamentosu'nun Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası Ankara'yı överken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 07:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Gutteres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımıyla tahıl koridoru için tarihi imza İstanbul'da atıldı.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı.

Yapılan anlaşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çeken Gilles Lebreton, "Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacaktır. BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü!" ifadelerini kullandı.

  • tahıl koridoru
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