Lefkoşa'da BM işgali! Türkiye açmıştı, dozerle kapattılar

BM Barış Gücü, bu kez KKTC topraklarını işgale girişti. Lefkoşa'da tarafsız alanda Türkiye'nin restore edip hizmete açtığı Taksim Sahası (Stadı) dozer ve çitlerle kapatıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Onayımız olmadan atılan bu adımı diplomatik yollardan çözmeye çalışacağız. Sonuç vermezse engelleri kendimiz kaldırırız" dedi.

Kıbrıs'ta tartışmalı uygulamalara imza atan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bu kez de KKTC topraklarını işgale girişti. Lefkoşa'da Türk ve Rum tarafını birbirinden ayıran alanda Türkiye tarafından restore edilip hizmete açılan Taksim Sahası (Stadı) BM güçleri tarafından dozer ve tel çitlerle kapatıldı. Sahaya girilmesini engellemeye çalışan BM güçleri, tel çit ve beton duvarlarla stadın her iki merdivenini kapattı.

ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Hangi gerekçeyle böyle bir adım atıldığını açıklamayan BM güçlerinin işgali KKTC'yi ayağa kaldırdı. Yeni Şafak'a konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Saha ile ilgili anlaşmayı BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile yaptık. Kendisi şu an Ada'da değil, haftaya geliyor. Bizim onayımız olmadan atılan bu adımı ilk önce diplomatik yollardan çözmeye çalışacağız. Eğer sonuç vermezse engelleri kendimiz kaldırırız" dedi.

HADDİ AŞAN BİR GİRİŞİM

Colin Stewart ile yapılan anlaşma sonrası sahanın yeniden kullanıma açıldığını hatırlatan Ertuğruloğlu, "O günden itibaren Rum yönetimi, sahada hakları varmış gibi Stewart'ı adeta istenmeyen adam ilan etti. Gördüğüm kadarıyla Stewart'ın Ada'da olmayışını fırsat bilerek böyle bir adım atıldı. Buradaki ekip Rum tarafını tatmin etmek için haddi aşan bazı girişimlerde bulundu. Yapılanları kaldırabilecek olanağımız var ama diplomasiye şans verelim diyoruz" şeklinde konuştu.

SAHA BİZİM

Ertuğruloğlu, sahanın KKTC'nin en eski Türk spor kulübü olan Çetinkaya Spor Kulübü tarafından kullanıldığını da hatırlattı: "1952'den bu yana kulübün kullanımında olan sahanın ara bölgede kalması, bizim haklarımızı devredeceğimiz anlamına gelmiyor. Saha bizimdir, tarihi önemi vardır. İsmiyle müsemma olan bu saha Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin de sembolü. Haklı olduğumuz bir konuda geri adım olmaz. Gerekeni yapacak bilinç ve kabiliyetteyiz."

YANLIŞTAN DÖNÜN

- Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, BM'nin görevinin gerilimi arttırmak olmadığını vurguladı: "Stat KKTC'li genç ve çocuklara hizmet verecek şekilde yeniden inşa edildi. Tam çalışmalar bitti, dozer ve kepçeler ortaya çıktı. Tel örgüyle sahaya giriş kapatıldı. BM'yi bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, BM'nin tarafların egemenlik sahaları içindeki faaliyetlerine müdahale edemeyeceğini kaydetti: "Ada'da gerginlik çıkarmayacak şekilde barışın tesisi için çalışılması gerekiyor. Tek yanlı olarak Rum tarafının istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar."