İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5988
  • EURO
    25,7605
  • ALTIN
    1467.89
  • BIST100
    5296.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Leopard tankını vurdu, 1 milyon ruble kazandı
Dünya

Leopard tankını vurdu, 1 milyon ruble kazandı

Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı Leopard tankını vuran Rus askerine 1 milyon ruble (11 bin 846 dolar) ödül verildi.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Leopard tankını vurdu, 1 milyon ruble kazandı
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Alman yapımı Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov'a bir vakıf tarafından 1 milyon ruble (11 bin 846 dolar) para ödülü verildiğini açıkladı. Açıklamada, ödülün Savunma Bakanlığı'nın askerlere verdiği ikramiyeden ayrı ek bir ödeme olduğu belirtildi.

Savaşta ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Kravtsov'a ödül sertifikasını teslim eden Rus Senatör Alexander Karel'in yaptığı açıklamada, "Bunlar, devletin yaptıklarının yanı sıra düşmanı ciddi zarara uğratanlar için harika ek ödemeler" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasından bu yana Leopard tankları ile ABD'nin verdiği Bradley zırhlı araçlarının Rus ordusu tarafından imha edildiğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatı imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere bireysel ikramiye ödendiğini duyurmuştu. Bakanlık, bir tank için 100 bin ruble, bir uçak için ise 300 bin ruble ödendiğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.