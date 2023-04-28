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Dünya

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits: Bu Moskova'yı şaşırttı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi verdiğini ve her şekilde desteklenmesi gerektiğini belirterek, 'Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin birliği ve kararlılığı Moskova'yı şaşırttı. Geçmişten ders almalıyız. Temel değerlerimizi ve demokrasimizi koruyabilmek için dünya algımızda gerekli düzeltmeleri yapmalıyız.' dedi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 14:30 - Güncelleme:
Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits: Bu Moskova'yı şaşırttı
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Levits, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Almanya'da "Letonya-Alman Liman Günleri" etkinliğinde açıklama yaptı.

Letonya pazarına giren veya orada bir yan şirket kuran Alman şirketlerinin özellikle benzer iş ahlakı ve kültürü nedeniyle orada iş yapmanın kolay olduğu sonucuna vardıklarını aktaran Levits, "Bugünlerde Letonya ve Almanya, AB ve NATO üyesi olarak Avrupa'da barış ve istikrara aktif olarak katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Levits, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle "totaliter rejimler" karşısında derin ekonomik bağların tek başına yetersiz kaldığının anlaşıldığını vurgulayarak, "Ukrayna, özgürlük mücadelesi veriyor ve her şekilde desteklenmesi gerekiyor. AB üye devletlerinin birliği ve kararlılığı Moskova'yı şaşırttı. Geçmişten ders almalıyız. Temel değerlerimizi ve demokrasimizi koruyabilmek için dünya algımızda gerekli düzeltmeleri yapmalıyız." diye konuştu.

- "LETONYA SERBEST KÜRESEL TİCARETİN SAVUNUCUSUDUR"

NATO'yu fiziki güvenliğin mihenk taşı, AB'yi de ekonomik işbirliğinin bel kemiği olarak gördüklerini dile getiren Levits, şunları kaydetti:

"Küçük ve açık bir ekonomi olarak Letonya, serbest küresel ticaretin savunucusudur. Ukrayna'daki savaş, küresel ekonominin temel ilkelerini değiştirmedi ancak ticari ortaklarımızı seçerken çok daha dikkatli bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya çıkardı. Ukrayna'daki savaş aklımızı meşgul ederken, Kovid-19'un yol açtığı rahatsızlıkları da unutmamak gerekiyor. Maliyetleri en aza indirmenin ve karları en üst düzeye çıkarmanın yollarını arayan Avrupa, kendisini çok savunmasız buldu. Özellikle otokratik rejimleri de içeren stratejik mallara yönelik uzun tedarik zincirlerinin bir tuzak olduğu kanıtlanmıştır. Bir daha olmamalı."

Levits, gelecekte benzer durumların yaşanmaması için daha akıllı bir yatırım ve ticaret politikasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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