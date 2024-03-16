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Dünya

Letonya, Rusya'ya casusluk yaptığı öne sürülen Zdanoka'ya karşı hukuki süreç başlattı

Letonya, uzun süre Rus istihbaratı için çalıştığı iddia edilen Letonyalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tatjana Zdanoka'ya karşı dava açıldığını duyurdu.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 20:58 - Güncelleme:
Letonya, Rusya'ya casusluk yaptığı öne sürülen Zdanoka'ya karşı hukuki süreç başlattı
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Letonya ulusal haber ajansı LETA'nın haberine göre, Letonya Devlet Güvenlik Servisi (VDD), Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) bilgi sızdırdığı öne sürülen Letonyalı AP üyesi Zdanoka'ya karşı 22 Şubat'ta hukuki süreci başlattı.

Zdanoka, hakkındaki tüm iddiaları reddederken VDD ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

The Insider'ın sızdırılmış e-postalara dayandırdığı 29 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Zdanoka'nın 2005-2017 yıllarında FSB'ye çalıştığı iddia edilmişti.

Sızdırılan e-postalara göre Zdanoka, FSB mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda, AP'deki ve Letonya'nın da bulunduğu Baltık bölgesinde Rusya'ya desteği artırmak için yaptığı çalışmaların detaylarını aktararak Rusya yanlısı mitingler ve anma programları düzenlemek için fon talep ediyordu.

AP, ocak ayında söz konusu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Zdanoka'nın Nisan 2022'ye kadar üyesi olduğu AP'deki Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı'nın başkan yardımcılığını yürüten Alice Bah Kuhnke, iddiaların "korkunç ama şaşırtıcı olmadığını" söyleyerek "Rusya ve (Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ajanlarının nasıl çalıştığını ve her yerde ağları olduğunu biliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TATJANA ZDANOKA KİMDİR?

Ailesi 1940'ta Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilen Letonya'ya taşınan Rusya kökenli Zdanoka, 1996'da Letonya vatandaşlığına geçti.

Letonya'nın bağımsızlık sürecinde Sovyetler Birliği'nden ayrılmasına karşı çıkan Zdanoka'nın siyasi hayatı boyunca Rusya yanlısı duruş sergilediği biliniyor.

Zdanoka, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından 2 Mart 2022'de AP'nin "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini" kınayan kararına aleyhte oy kullanan 13 AP üyesinden biriydi.

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