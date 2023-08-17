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Dünya

Letonya'da Başbakan Karins istifa mektubunu sundu

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'e sundu.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
Letonya'da Başbakan Karins istifa mektubunu sundu
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Karins, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını duyurdu.

Letonya'nın geleceği için çalışmaların sürmesi gerektiğini belirten Karins, "Anlamlı bir değişim, refah ve ekonomik büyüme sağlayacak yeni ve güçlü bir hükümetin bir an önce kurulabilmesi için bugün Cumhurbaşkanı Rinkevics ile görüşerek istifa mektubumu sundum." ifadesini kullandı.

Karins, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, istifa gerekçesi olarak koalisyon ortağı partileri "Birleşik Liste" ve "Ulusal İttifak"ı hedef göstermişti.

Yeni Birlik Partisinin lideri Karins, partisinin Başbakanlık için Evika Silina'yı aday gösterdiğini bildirdi.

  • Letonya Başbakanı
  • Krisjanis Karins
  • Letonya

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