Letonya'nın, Belarus ve Rusya sınırı boyunca hava sahasının en az bir hafta süreyle kapatma kararı aldığı belirtildi.
Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, ülkenin Belarus ve Rusya ile doğu sınırı boyunca hava sahası bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılacak ve uygulama en az 18 Eylül'e kadar geçerli olacak.
Spruds, alınan tedbirin ülkenin kısıtlı hava sahasını daha iyi kontrol etmesine, tehditlerin tespitinin kolaylaşmasına ve alanı NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu için serbest bırakmasına imkan tanıyacağını vurguladı.
Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını bildirmişti.