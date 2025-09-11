İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2957
  • EURO
    48,5919
  • ALTIN
    4821.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Letonya'dan hava sahası kararı: Rus İHA'ları gerilimi tırmandırdı
Dünya

Letonya'dan hava sahası kararı: Rus İHA'ları gerilimi tırmandırdı

Polonya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamasının ardından Letonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Buna göre Letonya, Belarus ve Rusya sınırı boyunca hava sahasını kapatma kararı aldı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Letonya'dan hava sahası kararı: Rus İHA'ları gerilimi tırmandırdı
ABONE OL

Letonya'nın, Belarus ve Rusya sınırı boyunca hava sahasının en az bir hafta süreyle kapatma kararı aldığı belirtildi.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, ülkenin Belarus ve Rusya ile doğu sınırı boyunca hava sahası bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılacak ve uygulama en az 18 Eylül'e kadar geçerli olacak.

NATO ülkesi topraklarında bir ilk! Anında karşılık verildi

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ülkesine yönelik şu anda doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak önleyici tedbirlerin gerekli olduğunu belirterek, "Rus insansız hava araçlarının NATO hava sahasında bulunması bir uyarı sinyalidir ve insansız hava aracı saldırılarının tırmanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Spruds, alınan tedbirin ülkenin kısıtlı hava sahasını daha iyi kontrol etmesine, tehditlerin tespitinin kolaylaşmasına ve alanı NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu için serbest bırakmasına imkan tanıyacağını vurguladı.

Doğu Avrupa'da tehlike çanları: Rus İHA'ları Polonya'da

Polonya da Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.