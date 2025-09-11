Letonya'nın, Belarus ve Rusya sınırı boyunca hava sahasının en az bir hafta süreyle kapatma kararı aldığı belirtildi.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, ülkenin Belarus ve Rusya ile doğu sınırı boyunca hava sahası bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılacak ve uygulama en az 18 Eylül'e kadar geçerli olacak.

NATO ülkesi topraklarında bir ilk! Anında karşılık verildi Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, ülkesine yönelik şu anda doğrudan bir tehdit bulunmadığını ancak önleyici tedbirlerin gerekli olduğunu belirterek, "Rus insansız hava araçlarının NATO hava sahasında bulunması bir uyarı sinyalidir ve insansız hava aracı saldırılarının tırmanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Spruds, alınan tedbirin ülkenin kısıtlı hava sahasını daha iyi kontrol etmesine, tehditlerin tespitinin kolaylaşmasına ve alanı NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu için serbest bırakmasına imkan tanıyacağını vurguladı.

Doğu Avrupa'da tehlike çanları: Rus İHA'ları Polonya'da Polonya da Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını bildirmişti.