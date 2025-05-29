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Dünya

Letonyalı Bakan duyurdu: Türkiye İHA ittifakına katılıyor

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Türkiye ve Belçika'nın Ukrayna'yı destekleyen uluslararası İHA Koalisyonuna katılmaya hazırlandığını bildirdi.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK29 Mayıs 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Letonyalı Bakan duyurdu: Türkiye İHA ittifakına katılıyor
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Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, başkent Riga'da düzenlenen İHA Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye ve Belçika'nın Ukrayna'yı destekleyen uluslararası İHA Koalisyonuna katılmaya hazırlandığını duyurdu.

Letonya ve İngiltere'nin liderliğinde yürütülen koalisyonun, 2025 yılında Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı savunmasına destek amacıyla 2,75 milyar euro tahsis etmesi bekleniyor.

Spruds, konu hakkında, "Uluslararası İHA Koalisyonu giderek güçleniyor. Ukrayna'ya daha fazla insansız hava aracı (İHA) ulaştırabileceğiz ve aynı zamanda Letonya'nın, AB'nin ve NATO ülkelerinin savunma sanayilerini güçlendireceğiz. Gücümüz birliğimizdedir." ifadelerini kullandı.

Şubat 2024'te kurulan koalisyonda İngiltere, Almanya, Kanada, Fransa, Polonya, İsveç ve Ukrayna gibi ülkeler yer alıyor. Mutabakat zaptına göre, her yeni üyenin mevcut üyeler tarafından onaylanması gerekiyor. Belçika ve Türkiye'nin katılımıyla koalisyondaki üye ülke sayısı 20'ye yükselecek.

TOPLAM 4,5 MİLYAR EURO YARDIM

Kuruluşundan bu yana koalisyon, Ukrayna'ya iki yıl boyunca sağlanmak üzere toplam 4,5 milyar euro yardım taahhüdünde bulundu. Bu yardımın 1,8 milyar euroluk kısmı 2024 yılı için, 2,75 milyar euroluk kısmı ise 2025 yılı için planlandı.

İHA Koalisyonu, Ukrayna'nın insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rus askeri altyapılarını hava üsleri, petrol depoları ve lojistik merkezler dahil hedef alma çabalarına önemli katkı sağlıyor.

Mart ayında koalisyon, Kiev'in acil talebi üzerine Ukrayna için taktik keşif İHA'ları tedarik etmek amacıyla ortak fondan 20 milyon euro tahsis etti.

Koalisyon, Şubat ayında başlatılan ve cephedeki İHA dağıtım sürecini hızlandırmayı hedefleyen "Drone Line" gibi Ukrayna'nın yerli girişimlerini de tamamlayıcı nitelik taşıyor.

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