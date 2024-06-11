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Dünya

Leyen: Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlanmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın gerekli tüm adımları yerine getirdiğini ifade ederek haziran sonuna kadar AB'ye katılım müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini bildirdi.

AA11 Haziran 2024 Salı 12:53 - Güncelleme:
Leyen: Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlanmalı
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Von der Leyen, Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Harkiv, Avrupa'dır. Ukrayna, Avrupa'dır. Birliğimiz sizin evinizdir." dedi.

Ukrayna'nın belirlenen tüm adımları yerine getirdiğini söyleyen von der Leyen, "İşte bu nedenle AB'nin bu ayın sonuna kadar Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlaması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- AB'DEN UKRAYNA'YA 1,9 MİLYAR AVROLUK DESTEK

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1,5 milyar avronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını belirtti.

Söz konusu miktarın yüzde 90'ının savunmaya, yüzde 10'unun da yeniden inşaya harcanacağını kaydeden von der Leyen, İtalya'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Ukrayna'nın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden nasıl daha fazla yararlanabileceği konusunun tartışılacağını ifade etti.

Von der Leyen, AB'nin ayrıca haziran sonuna kadar Ukrayna'ya ilave 1,9 milyar avroluk destek sağlayacağını duyurdu.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Aralık 2023'te düzenlenen zirvede Moldova ve Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

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