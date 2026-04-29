Leyen'e öfke büyümeye devam ediyor! Değerlendirmeleri eleştiri konusu oldu

AP Genel Kurulu'nda von der Leyen'in Orta Doğu krizi ve enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi grup temsilcileri, Komisyonun tutumunu sert şekilde eleştirdi.

Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, Orta Doğu'daki gelişmeleri "yıkım ve insani felaket" olarak nitelendirerek AB'nin, "uluslararası hukukun güvencesi" olması gerektiğini söyledi.

Garcia Perez, İsrail'e karşı daha net adımlar atılması gerektiğini belirterek, ortaklık anlaşmasının askıya alınması ve yaptırımların gündeme alınması çağrısında bulundu. Garcia Perez, AB yönetiminin sessizliğinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Sol Grup adına konuşan Martin Schirdewan, enerji krizinin özellikle düşük gelirli kesimleri ağır şekilde etkilediğini ve vatandaşların artan faturalar nedeniyle yaşamlarını planlamakta zorlandığını dile getirdi. Enerji şirketlerinin krizden kar elde ettiğini savunan Schirdewan, AB yönetimini yeterli adım atmamakla suçladı.

Schirdewan, ABD ve İsrail'i Orta Doğu'daki savaş nedeniyle eleştirerek, AB'nin bu gelişmelere karşı açık ve güçlü bir şekilde barış çağrısı yapması gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen'i doğrudan hedef alan Schirdewan, Komisyonun sessiz kaldığını, daha net siyasi tutum alınması gerektiğini vurguladı.

- SAĞ GRUPLARIN ELEŞTİRİLERİ

Avrupa'nın Vatanseverleri adına konuşan Antonio Tanger Correa ise tartışmalarda somut çözümler yerine genel ifadelerin öne çıktığını savunarak, enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa'daki işletmeler, çiftçiler ve hane halkı üzerindeki etkisine dikkati çekti. Correa, önceliğin vatandaşların korunması olması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) Grubundan Nicola Procaccini, Avrupa'nın enerji üretiminde yetersiz kaldığını ve dışa bağımlılığın stratejik zafiyet oluşturduğunu dile getirdi. Procaccini, bazı üye ülkelerin Rus gazı ithalatını artırdığı eleştirisini yaparken, enerji politikasında daha bağımsız ve çeşitli kaynaklara dayalı bir yaklaşım çağrısında bulundu.