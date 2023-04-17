Leyen'e Pfizer'la aşı kontratı nedeniyle dava

Yerel basına göre, lobi faaliyetleri yürüten, AB kurumlarına akredite Frederic Baldan, Belçika mahkemesinde von der Leyen'in Pfizer Üst Yöneticisi (CEO) Albert Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesi amacıyla dava açtı.

"Görevi ve unvanı kötüye kullanmak", "kamuya ait belgeleri yok etmek", "yasa dışı menfaat elde etmek", "yolsuzluk" gibi iddiaların takibiyle devam edecek süreç, von der Leyen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidebilecek nitelik taşıyor.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti. Komisyon, Kovid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.

Bu teminin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmış ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmadı.

AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini belirtiyor.

AB Ombudsmanı, geçen senenin başında von der Leyen'in, Burla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirmişti.