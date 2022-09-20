LGBT rezaleti! Eşcinsel sözde imama Türkiye'de konferans daveti

LGBT dayatmasından, eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyen bireyler, gençler ve aileler önceki günlerde 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Böyle bir eylemin gerçekleştiği dönemde yeni bir LGBT skandalı patlak verdi.

"Eşcinsel İmam" olarak pazarlanan 'Müslüman LGBT'liler Derneği'nin kurucusu Ludovic-Mohamed Zahed'in konuşmacı olarak 'Brandweek İstanbul' festivali kapsamında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Avrupa'nın 'Eşcinsel imam' olarak pazarladığı ve Fransa'nın projesi olduğu ifade edilen Dr. Ludovic-Mohamed Zahed'in 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans vereceği ifade edildi.

"KONFERANSINI İPTAL EDİN!" ÇAĞRISI

Sosyal medyadan ise "Eşcinsel imam" olarak lanse edilen Zahed'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Zahed'in konferansının iptal edilmesini istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bir bu rezalet eksikti! Peki, biz Müslümanlar buna izin verir miyiz?" derken, bir başkası "LGBT lobilerinin asıl ajandası İslam düşmanlığıdır" ifadeleri kullandı.