İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,314
  • EURO
    18,3117
  • ALTIN
    982.119
  • BIST100
    3260.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • LGBT rezaleti! Eşcinsel sözde imama Türkiye'de konferans daveti
Dünya

LGBT rezaleti! Eşcinsel sözde imama Türkiye'de konferans daveti

Avrupa'nın “Eşcinsel İmam” olarak pazarladığı, LGBT propagandası için Fransa'da 'Müslüman LGBT'liler Derneği'ni kuran Dr. Ludovic-Mohamed Zahed, İstanbul'da konferansa davet edildi. LGBT dayatmasına hizmet eden Zahed'in 'Brand Week İstanbul' festivali kapsamında konferans vereceği öğrenildi. Skandala sosyal medyadan tepki yağdı.

20 Eylül 2022 Salı 14:54 - Güncelleme:
ABONE OL

LGBT dayatmasından, eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyen bireyler, gençler ve aileler önceki günlerde 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Böyle bir eylemin gerçekleştiği dönemde yeni bir LGBT skandalı patlak verdi.

"Eşcinsel İmam" olarak pazarlanan 'Müslüman LGBT'liler Derneği'nin kurucusu Ludovic-Mohamed Zahed'in konuşmacı olarak 'Brandweek İstanbul' festivali kapsamında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Avrupa'nın 'Eşcinsel imam' olarak pazarladığı ve Fransa'nın projesi olduğu ifade edilen Dr. Ludovic-Mohamed Zahed'in 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans vereceği ifade edildi.

"KONFERANSINI İPTAL EDİN!" ÇAĞRISI

Sosyal medyadan ise "Eşcinsel imam" olarak lanse edilen Zahed'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Zahed'in konferansının iptal edilmesini istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bir bu rezalet eksikti! Peki, biz Müslümanlar buna izin verir miyiz?" derken, bir başkası "LGBT lobilerinin asıl ajandası İslam düşmanlığıdır" ifadeleri kullandı.

  • Ludovic-Mohamed Zahed
  • LGBT
  • eşcinsel imam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.