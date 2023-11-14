Liberya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması sona erdi

Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapandı ve sayıma geçildi.

Yaklaşık 2,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Liberya'da, 15 eyalette kurulan 5 bin 890 sandıkta oy verme işlemi yapıldı.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından bir hafta içinde belli olacak.

İkinci turda, seçimin ilk turunda oyların yüzde 43,8'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu 57 yaşındaki George Weah ve yüzde 43,4 oy alan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 78 yaşındaki Joseph Nyumah Boakai yarışıyor.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

Seçimi kazanan aday, cumhurbaşkanlığı görevini 6 yıl yürütecek.