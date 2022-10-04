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Dünya

Liberya'da ele geçirildi: Değeri 100 milyon dolar

Liberya'da 100 milyon dolarlık kokain ele geçirildiği bildirildi. Ülkenin Adalet Bakanı Musa Dean soruşmanın sürdüğünü söyledi.

AA4 Ekim 2022 Salı 07:15 - Güncelleme:
Liberya'da ele geçirildi: Değeri 100 milyon dolar
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Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da, 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiği bildirildi.

Adalet Bakanı Musa Dean, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Liberya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı ile Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun iş birliğinde başkent Monrovia'ya bağlı Topoe köyünde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Dean, operasyonda 100 milyon dolarlık kokainin ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonda Gine-Bissaulu ve Lübnanlı şüphelilerin gözaltına alındığını aktaran Dean, olaya ilişkin soruşmanın sürdüğünü söyledi.

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