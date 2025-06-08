İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Liberya'da eski Temsilciler Meclis Başkanının parlamentoyu kundakladığı ileri sürüldü
Dünya

Liberya'da eski Temsilciler Meclis Başkanının parlamentoyu kundakladığı ileri sürüldü

Liberya'nın eski Temsilciler Meclisi Başkanı Jonathan Fonati Koffa'ya, Aralık 2024'te parlamento binasının ortak oturum salonunda çıkan yangınla bağlantılı olarak kundaklama suçlaması yöneltildi.

AA8 Haziran 2025 Pazar 07:32 - Güncelleme:
Liberya'da eski Temsilciler Meclis Başkanının parlamentoyu kundakladığı ileri sürüldü
ABONE OL

Liberya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Aralık 2024'teki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Koffa'nın olayda "stratejik şekilde yer aldığına dair güvenilir bağlantılar" tespit edildiği belirtildi.

Koffa ile birlikte 5 milletvekilinin daha gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişileri kundaklama, mala zarar verme, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve cinayete teşebbüsün de bulunduğu çeşitli suçlamalarla yargılanacağı kaydedildi.

Liberya'da 18 Aralık 2024'te çıkan yangında, başkent Monrovia'daki Temsilciler Meclisi'nin ana oturum salonu tamamen kullanılamaz hale gelmiş, olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı bildirilmişti.

Yangından 1 gün önce Koffa'nın görevden alınmasına yönelik planlar nedeniyle Monrovia'da protestolar düzenlenmiş ve aralarında eski Devlet Başkanı George Weah'ın bir danışmanının da bulunduğu bazı göstericiler gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren isimler arasında Temsilciler Meclisi üyesi Frank Saah Foko da yer almış, Foko'nun sosyal medyada paylaştığı bir videoda, "Eğer meclisi yakmamızı istiyorlarsa, yakarız" dediği öne sürülmüştü.

ABD'den getirilen bağımsız uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonucunda yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlenmişti.

Geçtiğimiz aylarda Temsilciler Meclisi'nde Koffa'ya karşı yolsuzluk, kötü yönetim ve çıkar çatışması suçlamalarıyla başlatılan azil süreci, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için başarısız olmuştu. Ancak 47 milletvekilinden oluşan bir grup, sürecin ardından kendi meclis başkanlarını seçmişti.

Yaşanan siyasi çıkmazın ardından Koffa, geçen ay Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.