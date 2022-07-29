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Dünya

Liberya'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Liberya'da ilk maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.

AA29 Temmuz 2022 Cuma 00:44 - Güncelleme:
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Liberya Sağlık Bakanı Wilhelmina Jallah, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin Maryland vilayetinde, 43 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini belirtti.

Hastanın yakında zamanda Fildişi Sahili'ne seyahat ettiğini ifade eden Jallah, halka "salgına karşı daha dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

Jallah, "Bu, Liberya'da maymun çiçeği hastalığının ikinci kez doğrulanması. İlk vaka 2015 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından görüldü." ifadesini kullandı.

- Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

  • Liberya
  • Maymun çiçeği virüsü
  • Maymun çiçeği

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