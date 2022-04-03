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Dünya

Libya açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Libya'nın Humus kenti açıklarında batmakta olan bir bottaki 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 11 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AA3 Nisan 2022 Pazar 06:58 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 06:58
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Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Mart'ta batan bir bottaki düzensiz göçmenlere yardım ettiği belirtildi.

Afrika kökenli 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, 11 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılması için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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