İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9293
  • EURO
    52,6297
  • ALTIN
    6827.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya açıklarında faciaya ramak kala: Yüzlerce göçmen kurtarıldı
Dünya

Libya açıklarında faciaya ramak kala: Yüzlerce göçmen kurtarıldı

Libya'nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında 10 teknenin taşıdığı zor durumdaki 404 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 14:29
ABONE OL

Libya Kızılayından yapılan açıklamada, kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Tobruk kenti açıklarında 10 teknenin taşıdığı çeşitli uyruklardan 404 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile işbirliği içinde göçmenlerin karaya çıkış noktasında gerekli yardım ve insani desteği sağladığı aktarıldı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

1,70 boyunda 70 santim genişliğinde! Gülistan Doku'nun gömüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.