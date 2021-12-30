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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin iptalinden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ettiği bildirildi.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:54
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Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Hammude, Bakanlar Kurulu toplantısının Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığında toplandığını söyledi.

Libya'da milletvekillerinden bir kısmı, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritasına göre hükümetin görev süresinin 18 ay olduğunu ve Dibeybe hükümetinin görev süresinin sona erdiğini, bir kısmı da yeni hükümet seçilene kadar hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Başbakan Dibeybe, kasım ayında yaptığı açıklamada, görevi sadece seçilmiş yeni hükümete devredeceğini bildirmişti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

  • Libya
  • Abdulhamid Dibeybe
  • libya bakanlar kurulu

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