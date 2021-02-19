Libya Başbakanı Dibeybe, Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile Tobruk'ta bir araya geldi

AA 19 Şubat 2021 Cuma 16:11 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 16:12

Libya yerel basınında yer alan haberlere göre Dibeybe, ülkenin doğusundaki Tobruk kentini ziyaret etti.



Dibeybe'nin burada gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'le bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Libya'nın bölünmüş haldeki parlamentosu Temsiciler Meclisi'nin bir kısmı Akile Salih başkanlığında ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde bulunurken, diğer kısmı başkent Trablus'ta bulunuyor. Akile Salih, Hafter'in darbeyle ülkedeki yönetimi ele geçirmek için başlattığı saldırılara verdiği destekle biliniyor.

Ülkedeki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması bekleniyor.