Libya Başbakanı Dibeybe'den 'ordunun birleşmesi' çağrısı

Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin ülkenin batı bölgesini temsil eden üyeleriyle bir araya geldi.

Komite üyeleri görüşmede Başbakan Dibeybe'ye, Berlin Konferansı'ndan doğan Uluslararası Güvenlik Çalışma Grubu ile 24 Mayıs'ta başkent Trablus'ta yaptıkları görüşmenin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Dibeybe de Ortak Askeri Komitenin Libya ordusunun birleştirilmesi ve güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çabalarını desteklediğini vurguladı.

Libya Başbakanı ayrıca siyasi sürecin tamamlanmasına yönelik çabaları da desteklediğinin altını çizdi.

Libya'daki Ortak Askeri Komite, 2 yıldan uzun süredir askeri kurumların birleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde çalışmalar yapıyor.



Ortak Askeri Komitede BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.



- Libya'daki seçim çıkmazı

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.



Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi, bu yıl planlanan seçimlere ilişkin yasaları oluşturmak üzere 22 Mayıs'ta Fas'ta görüşmelere başlamıştı. Devam eden toplantılarda Komitenin icra edilecek seçimler için birçok konuda uzlaşmaya vardığı bildirilmişti.