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Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den soruşturma talebi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ve limanların kapatılmasıyla ilgili başsavcılıktan soruşturma talebinde bulundu.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
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Dibeybe, başbakanlık ofisinde Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun beşinci olağan toplantısına başkanlık etti.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında Başbakan Dibeybe, petrol sahalarının kapatılmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Petrol sahaları ve limanların kapatılması konusunda başsavcılıktan resmi olarak soruşturma açması talebinde bulundum.' dedi.

Petrol gelirlerinin kesilmesinin ülke genelinde kalkınmayı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden Dibeybe, güvenlik birimlerine petrol sahalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda talimat verdiğini söyledi.

- "ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Dibeybe ayrıca ülkedeki tüm siyasi tarafları seçimlerin yapılması konusunda gayret göstermeye davet ederek, "Görevimizi başka bir hükümete devredeceğimize dair konuşulanlar ancak zaman kaybıdır. Ulusal Birlik Hükümeti görevinin başında ve iktidarı sadece seçilmiş bir hükümete devredecek." ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna ve Brega Limanı'nda mücbir sebep ilan ederek, üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarındaki petrol ihracatı, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.

  • Libya
  • Abdulhamid Dibeybe
  • petrol sahaları

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