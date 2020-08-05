AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 15:36

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, Guerini'yi başkent Trablus'ta kabul etti.

İki ülkeden heyetlerin de katıldığı görüşmede, Libya'daki son gelişmeler ve ortak dayanışma konuları ele alındı.

Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Berlin Konferansı'nda alınan kararlar çerçevesinde siyasi sürece dönüşü ve ülkede kalıcı ateşkese ulaşılmasının önemini vurguladı.

Serrac, görüşmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trublus'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, "varılacak bir ateşkesin, saldırgan tarafın yeniden saldırı tehdidinde bulunmasına imkan vermeyeceğini garanti etmesi gerektiği" vurgusunu yineledi.

Görüşmede ayrıca, ortak askeri ve güvenlik iş birlikleri kapsamında, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimlerdeki mayın ve patlayıcıların temizlenmesi ve Libyalı askeri öğrencilerin İtalyan askeri akademilerinde eğitimi için program hazırlanması konuları masaya yatırıldı.

İtalyan şirketlerinin Libya'ya dönerek faaliyetlerine yeniden başlamasının da gündeme geldiği buluşmada, her iki taraf, "ülkedeki petrol üretiminin Libya Ulusal Petrol Kurumu gözetiminde acilen yeniden başlamasının zorunluluğuna" vurgu yaptı.



