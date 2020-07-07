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Dünya

Libya Başbakanı Serrac Türk şirketlerin ülkeye dönüşünü talep ediyor

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın Başbakanı Fayiz es-Serrac, hükümet ve devlet kurumlarıyla Türk şirketlerin ülkeye dönüşü konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.

AA07 Temmuz 2020 Salı 21:46 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 21:46
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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Planlama Bakanı Tahir el-Cuheymi, Merkez Bankası yetkilileri ve ilgili kurumlarla, "olağanüstü koşullar nedeniyle kesintiye uğramış projelerin tamamlanması kapsamında elektrik ve enerji altyapısı başta olmak üzere Libyalılara etkili ve hızlı hizmet sağlayacak yeni projelerin Türk şirketleriyle yürütülmesi" konusunu masaya yatırdı.

Serrac, toplantıda "özellikle yarım kalmış projelere yeniden başlanarak tamamlanmasının özel sektörün de katılımıyla iki ülke arasında üzerine çalışılmış, dengeli bir ilişki için başlangıç noktası" olacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar nedeniyle ülkedeki elektrik altyapısı büyük zarar gördü. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'nın en kalabalık şehri Trablus'ta günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Libya hükümetinin, elektrik sorununu çözmek üzere Türk şirketlerle görüştüğü belirtiliyor.

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