Libya Başbakanı Serrac'dan BM'ye ülkesinde seçimlerin yapılmasını destekleme çağrısı

AA 22 Ocak 2021 Cuma 16:15 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 16:16

Serrac, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'nın mevcut oturum başkanı olan Tunus’un BM Daimi Temsilcisi Tarık el-Adab'a hitaben mektup gönderdi.

Mektupta, "BM'nin ihtiyaçları değerlendirmek ve Libya Yüksek Seçim Kurulu (resmi) ile bu önemli ulusal etkinliğin başarıya ulaşması için istişare ve koordinasyon sağlamak için en kısa sürede bir ekip göndermesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Serrac, BMGK'ya Libyalılar tarafından onaylanan tarihte genel seçimlerin yapılmasını memnuniyetle karşılayan bir karar çıkarmaya ve BM Libya Destek Misyonuna seçimlerin başarısı için gerekli imkanları sağlaması için bir yetki vermeye çağırdı.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.