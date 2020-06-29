Libya Başbakanı Serrac'dan ''Milli muhafız'' hamlesi!

Star.com.tr 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:53 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:02

The Arab Weekly haber sitesinde Jemai Guesmi imzalı makalede, Libya'da yaşanan son gelişmelere değinildi.



UMH'YE BAĞLI ASKERİ GRUPLARA YENİ DÜZENLEME

Makalede, Başbakan Fayiz es-Serrac liderliğindeki Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri gruplar içinde yeni bir düzenleme gidildiğinden söz edildi.

FİKİR 2016'YA DAYANIYOR

Bu grupları resmi ve yapılandırılmış bir askeri güce dönüştürmek için önerilen “milli muhafız” kurma fikrinin Mayıs 2016'ya dayandığı belirtilen yazıda, bu muhafız birliklerinin misyonunun, ülkedeki kara, deniz ve hava giriş noktaları dahil hayati hedefleri güvence altına almanın yanı sıra devlet başkanlığını güvence altına almak olacağından bahsedildi.

"MİLLİ MUHAFIZ" KURMA FİKRİ YENİDEN CANLANDIRILDI

Makalede, "O zaman bu yeni birliklerin en azından albay rütbesine sahip kıdemli bir ordu subayı tarafından komuta edileceğini öngörüyordu. Önerilen proje kısmen Aralık 2015'te imzalanan Skhirat Anlaşması'nın sonucuna dayanıyordu, ancak siyasi farklılıklar nedeniyle uygulanamadı. Şimdi bağımsız olacak bir “milli muhafız” kurma fikri yeniden canlandırıldı" ifadeleri kullanıldı.

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