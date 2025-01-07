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Dünya

Libya Başbakanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi ile ekonomik, siyasi ve askeri konuları görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve yeni göreve başlayan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesini kabul etti.

AA7 Ocak 2025 Salı 21:21 - Güncelleme:
Libya Başbakanı, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi ile ekonomik, siyasi ve askeri konuları görüştü
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Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Begeç ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesini kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Libya ve Türkiye arasında başta ekonomik, siyasi ve askeri olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı ifade edildi.

YENİ ATAŞEYİ TEBRİK ETTİ

Başbakan Dibyebe'nin görüşmede, iki ülkenin ortak hedeflerine hizmet eden işbirliği ufkunun genişletilmeye devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Dibeybe'nin toplantıya katılan görev süresi tamamlanan Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşesine teşekkür ettiği ve yeni Ataşeyi tebrik ettiği aktarıldı.

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