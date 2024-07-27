Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Zliten'deki mühimmat deposu patlamasına ilişkin askeri savcılığa soruşturma başlatılması yönünde yazılı talimat gönderdiği belirtildi.

İHA TARAFINDAN HEDEF ALINDI

Libya medyasında yer alan haberlerde, Zliten'in Kaduş Mahallesi'indeki mühimmat deposunun bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığı kaydedilmişti.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanma olmadığı ancak meskun mahalde meydana geldiği ve maddi hasar oluştuğu, kentin her yerinden işitildiği için endişeye neden olduğu aktarılmıştı.

Zliten Belediyesinden olayın ardından yapılan açıklamada, kent içinde bulunan tüm mühimmat depolarının meskun mahal dışına çıkarılması talep edilmişti.